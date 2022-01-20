В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев произошла авария.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, на улице Гвардейцев Широнинцев, на участке между проспектом Юбилейным и улицей Василия Стуса, произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
В результате ДТП движение транспорта временно усложнено. Официальные подробности аварии и информация о возможных пострадавших уточняются. На месте столкновения присутствуют медики и сотрудники патрульной полиции.
Напомним, что ранее под Харьковом в ДТП погиб 6-месячный ребенок.
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