Мужчина пытался подкупить правоохранителей за 6000 гривен.

Вечером 19 января на улице Суздальские Ряды водитель Daewoo снес забор и покинул место ДТП. Инспекторы передали информацию в радиоэфир и приступили к поиску автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.Позже водитель вернулся на место происшествия. При составлении административных материалов полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Обзор водитель прошел на месте ДТП, результат оказался положительным и составил 1,42 промилле.Мужчина предложил патрульным взятку в сумме 6 тысяч гривен. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждение.Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.На водителя составили административные протоколы ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие механические повреждения), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.