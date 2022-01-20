Пьяный мужчина агрессивно себя вел и напал на медиков.

19 января в 13:55 на номер "103" поступил вызов от оператора одной из автозаправок Харькова. Он рассказал, что неизвестному молодому человеку нужна экстренная медицинская помощь. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.На место вызова прибыла бригада скорой помощи. Во время госпитализации молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал неадекватно и агрессивно себя вести по отношению к медикам. Ударил врача по лицу, фельдшера – по руке.Медики нажали тревожную кнопку SOS. После фиксации обстоятельств, агрессивно настроенного мужчину в сопровождении полиции доставили в лечебное учреждение. Сейчас идет проверка.