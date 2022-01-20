У мужчины нашли около 100 свертков с наркотиками.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина с помощью мессенджера Telegram сделал заказ наркотических и психотропных веществ в интернет-магазине, получил их для дальнейшего сбыта на территории Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.19 января возле дома на проспекте Науки мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. При осмотре у закладчика обнаружено и изъято 100 пакетов с разными наркотическими и психотропными веществами.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.