За сутки в Купянском районе случилось два пожара из-за пренебрежения правилами безопасности во время эксплуатации печного отопления.

19 января в 14:39 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Подолы Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Спасатели установили, что горят перекрытия и крыша бани площадью 40 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован в 16:20.В тот же день в 17:59 случился пожар в селе Глушковка Купянского района. Горело хозяйственное сооружение. Пожар тушили те же спасатели. Площадь горения составила около 30 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 19:30.Напомним, в Харьковской области за 2022 год в пожарах погибло десять людей.