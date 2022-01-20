Для лечения и реабилитации понадобиться еще около двух месяцев.

Лечение и реабилитация трехлетних девочки и мальчика продлится около двух месяцев. Об этом рассказал главврач больницы №17 Дмитрий Черепов, сообщает " Cуспільне ".По его словам, у девочки - скелетная травма и перелом обоих бедер, ее ноги закрепили, "чтобы удержать фрагменты перелома для дальнейшего роста", пояснил Черепов. Сейчас состояние ребенка стабильное."Сидеть девочка пока не может, но она общается, у нее есть любимые мультфильмы, игрушки, рядом с ней родные. С семьей работают психологи. Получив такие травмы в трехлетнем возрасте, дети восстанавливаются. Буквально будем учить ее ходить заново", — сказал Дмитрий Черепов.Бабушка детей рассказала, что опекуном трехлетних Юли и Дениса станет их тетя Елена."Девочка еще на обезболивающих, Денис вчера начал разговаривать, есть суп, до сих пор в реанимации", - говорит бабушка.Трехлетний мальчик находится в больнице №4 в стабильно тяжелом состоянии.Напомним, авария произошла 12 января на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Черкасская Лозовая. 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry, что ехал ему навстречу по своей полосе движения.Оба водителя и пассажирка такси погибли на месте. Оказалось, что в машине такси ехали супруги с трехлетними детьми.