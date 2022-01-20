Кабмин хочет заставить украинцев доплатить налоги за доходы, происхождение которых нельзя объяснить – уже с этого года налоговая служба будет использовать непрямые методы налогового контроля. Придется заплатить даже за подарки и прощенные долги.

Не всякий подарок облагается налогом

Мелкие активы разрешены



Что сулит налоговая амнистия?

Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и в случае, если гражданин не сможет его объяснить, он заплатит налоги.– Государство очень активно продвигает нас в сторону Европы в отношении прозрачности доходов и расходов граждан. Другое дело, что государство никак не продвигается в сторону Европы с точки зрения налогов, экономических преференций, создания эффективной защиты бизнеса от неправомерных действий и государства, и крупного бизнеса, – поделился своим мнением с «Вечерним Харьковом» председатель регионального отделения УСПП Эдуард Набока. – Антимонопольные законы у нас вообще не действуют. Этим всем государство не занимается вовсе. А вот попыткой ужесточить систему контроля граждан, так называемого среднего класса, который по европейским меркам средним классом не является, тут государство у нас действует энергично. Отсюда и забастовки предпринимателей, и падение экономики, и массовый выезд украинцев за рубеж на заработки... И пока государство не поймет, что существует не только кнут, но и пряник, процесс будет продолжаться.Итак, к тем украинцам, которые проигнорируют либо не захотят воспользоваться возможностью «нулевого декларирования», будут применяться косвенные методы выявления скрытых доходов. Налоговики планируют сравнивать доходы граждан с их образом жизни. По словам главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, после окончания налоговой амнистии, то есть в сентябре 2022 года, граждан начнут оценивать по расходам: будут спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и так далее.– Государство готовит нововведение. Идея состоит в том, чтобы по затратам людей контролировать их доходы. Уже сейчас закон не просто разрешает, а обязывает банки проверять движение по счетам своих клиентов и информировать налоговые органы, если есть подозрительные операции. Допустим, вы купили машину, отдали ее по государственной доверенности, чтобы не показывать свой доход, и пришли покупать вторую машину – а та машина на вас висит. И в конце года налоговая спросит: у вас две машины, официальный доход 10–15 тысяч гривен, при этом вы купили машину за 150 тысяч, где вы взяли деньги? Нужно прийти и объяснять, – говорит председатель регионального отделения УСПП Эдуард Набока.Сейчас известно, что официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если человек не имеет возможности подтвердить происхождение денежных средств, его заставят заплатить налог на разницу.Тем украинцам, которые заполнят налоговую декларацию и пройдут налоговую амнистию, доплата налогов за ценные покупки не грозит.На данном этапе под проверки налоговой подпадают такие доходы:– от независимой профессиональной деятельности, например, парикмахеров, работающих на дому;– полученные не от официального работодателя;– поступившие из-за границы;– от сдачи недвижимого имущества в аренду;– от инвестиций;– подарки;– прощенные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной зарплаты;– прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;– полученные в качестве благотворительной или нецелевой помощи;– от продажи недвижимого имущества.В частности, налогообложению подлежат все подарки стоимостью дороже 1625 гривен, то есть свыше четверти минимальной зарплаты. Если подарок дешевле, то ничего платить за него не нужно. При этом налогообложению подлежат подарки как в денежной, так и в натуральной форме. Налоги на подарки платятся в размере 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, суммарно получается 19,5%. Впрочем, налоги на подарки придется платить только юридическим лицам или физлицам-предпринимателям (ФЛП). Обычным гражданам, возможно, удастся избежать таких выплат.– Если «обычный» человек получит подарок на сумму свыше 1625 гривен при условии, что об этом подарке никто не знает и он нигде в налоговых документах не отображен, то контролирующий орган вряд ли отследит получение презента, – говорит юрист Андрей Журбенко.Не придется платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилую недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов и один автомобиль.Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить:– 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;– 2,5% с облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);– 10% с остальной собственности.Если не легализовать денежные средства или имущество, то вскоре ими невозможно будет воспользоваться. Конечно, ваш нелегальный дом никто забирать не будет, но если вы захотите его продать, придется уплатить налог согласно правилам Налогового кодекса Украины.Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июня 2021 года поддержала законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов. Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.Также граждане должны будут уплатить единовременный сбор 5% на активы, размещенные на счетах украинских банков; 9% – на размещенные за рубежом; 2,5% – от стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными чиновниками или народными депутатами.