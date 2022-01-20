Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка СOVID-19.Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
- В Украине за вчера (19 января) уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка, - подчеркнул министр в четверг, 20 января.
Эпицентром вспышки коронавируса есть западные области Украины.
- Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, – подчеркнул министр.
Ранее глава Минздрава заявлял, что в Украине из-за роста заболеваемости короновирусом могут приостановить плановые госпитализации.
Новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в восьми областях Украины.