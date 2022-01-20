Пункт вакцинации на Южном вокзале, расположенный в медпункте привокзальной гостиницы "Экспресс" в Харькове, временно закрыт.

Он не будет работать до конца января, пишет KHARKIV Today Пункт вакцинации на Южном вокзале закрылся с 1 января. О причинах его закрытия не сообщается.Свою работу пункт вакцинации на Южном вокзале начал 21 октября 2021 года.Как сообщили в АО "Укрзалізниця", сегодня сделать бустерную прививку от коронавируса можно на 18 железнодорожных вокзалах Украины. В частности, это вокзалы в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Виннице.