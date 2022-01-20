В Харькове во вторник, 18 января, во время съемок сюжета о неблагополучной семье на журналистов напал нетрезвый мужчина.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.На съемочные группы каналов СТБ и 1+1 напал сожитель женщины, которая несколько дней не пускала в квартиру свою 11-летнюю дочь.На кадрах записи журналистки СТБ Марии Малевской видно, как мужчина по имени Аркадий общается с журналистами. Далее он подходит к съемочной группе. Он грубо толкает журналистов и пытается разбить камеры."Это Алкадий. Он сожитель женщины, которая несколько дней не пускала собственную 11-летнюю дочь домой. Соседи, соцслужбы и правоохранители говорят, что мать злоупотребляет, и не только алкоголем, а в последнее время – и наркотиками. Девочку забрали в больницу, за 5 дней мать к ней так и не приехала, на назначенное время в соцслужбу сегодня утром не явилась. Алкадий отсутствия ребенка, кажется, не заметил. Ибо Алкадий – человек-мем", - написала Мария Малевская.После конфликта мужчина вернулся к дому и влез в окно квартиры.Журналисты не собираются писать заявление в полицию. "Ведь там настолько асоциальный тип, что это не имеет смысла", - пояснила Мария Малевская в комментарии Национальному союзу журналистов.Напомним, в Большой Рогани мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь. Ребенку пришлось жить у бывшего сожителя матери, который сейчас воспитывает младшего сводного брата школьницы. Полиция вместе с соцслужбами временно поместили девочку в Харьковскую областную детскую больницу.Также сообщается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).