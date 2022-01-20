Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.По информации канала, в пожаре в Покотиловке погибла 9-летняя девочка со своей бабушкой.
Пожар произошел сегодня около 12:00. Площадь пожара составила около 100 кв. м. На месте происшествия работают несколько бригад спасателей. Как произошло возгорание, сейчас выясняется.
"Похоже, что был обогреватель, связанный с газом, с баллоном. Предварительно, совсем неточно, вроде бы взорвалось, заблокировало выходы, образовался угарный газ", — сказал Юрий Раина.
Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших, женщины около 50 лет и ее внучки, девочки 2012 года рождения. Предположительная причина смерти — отравление угарным газом.
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