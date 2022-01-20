Готовы покупать овощи в пакеты по две гривны за штуку? Уже с 1 февраля бесконтрольное использование пластиковых пакетов в магазине может нанести серьезный удар по семейному бюджету. Как изменятся цены на кульки с февраля, и к каким запретам нужно готовиться с марта?

Харьковчанка Мария забежала в супермаркет после работы.– Необходимо купить картошки, морковки, лука, капусты, яблок и винограда, – говорит она. – На все нужен отдельный пакетик, ну разве что капусту можно просто в корзинку для покупок положить. Вот как мне поступить в данной ситуации? Не могу я таскать с собой каждый день по пять торбынок – вы же понимаете, это абсурд. Конечно, приходится использовать кулечки. Хорошо, что цена на них пока чисто символическая.Однако уже с 1 февраля кульки подорожают. Вступает в силу Постановление Кабмина о минимальных розничных ценах на пластиковые пакеты. Согласно указанному постановлению и разъяснению Минэкономики, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят: пакет без ручек и боковых складок – 2 грн; пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,50 грн; пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.В то же время, требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.В дальнейшем использование пластиковых пакетов будет сокращаться. Так, Законом «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» с 10 марта 2022 года запрещается продавать и распространять в магазинах и заведениях общепита сверхтонкие (некоторые из них называют маечками), тонкие и оксоразлагающиеся пластиковые пакеты.Напомним, что с 10 декабря 2021 года в Украине начался первый этап ограничений в обращении пластиковых пакетов. К нарушителям уже должны применяться административно-хозяйственные санкции.В принципе, харьковчане не против встать на сторону экологии и борьбы с пластиком, однако их возмущает то, что экологические меры, опять-таки, ложатся исключительно на плечи покупателя.– Я не понимаю, почему опять «крайними» сделали простых людей. У нас все крупы в пластике, конфеты, печенье, все газированные напитки, а ограничивают, точнее, заставляют переплачивать за пакеты, простых покупателей, – говорит харьковчанин Андрей.– Почему бы крупным торговым сетям, например, или производителям определенной продукции не позаботиться о том, чтобы покупатели не испытывали дискомфорта, таская за собой миллион сумок, или не ломали голову, куда положить кило апельсинов и полкило груш. Почему бы не заменить вредный пластик чем-то экологически дружественным и бесплатным для покупателя? Так нет же, опять страдает конечный потребитель, – говорит Мария.