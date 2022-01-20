В Харькове – 726 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 20 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 251 750 случаев заболевания COVID-19, 10 768 человек находятся под медицинским наблюдением, 234 466 пациентов выздоровели, 6 516 - умерли.По состоянию на 20 января, в области за сутки привито 7 624 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 123 936 прививок: первой дозой привито 1 107 304 человека, две дозы получили 1 007 680 человек, сделал дополнительные прививки 861 человек, бустерную дозу получил 8 091 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 января в Украине зафиксировано 18 479 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 799 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 98 843 человека умерли, 3 571 782 - выздоровели.