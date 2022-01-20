Украинский политик Юлия Светличная проводит встречи с жителями Харьковской области.

Как сообщает народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная, начало года политик традиционно начала с организации встреч с жителями Харьковской области. Цель – оказать людям необходимую поддержку и способствовать развитию местных громад.

«Людям нужно, чтобы их слышали, мне важно, чтобы люди чувствовали поддержку, а города и громады имели развитие. Вот поэтому мы вместе!», — написала Светличная на своей официальной странице в соцсетях.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Юлия Светличная провела встречи с громадой Краснограда.


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