Здесь рождается здоровая нация – на уникальном стадионе в Будах состоялся первый тур чемпионата Украины по хоккею с мячом. Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке «Блока Светличной «Разом!» и общественной организации «Результат».

Стадион имени Бобровых в Будах встретил хоккеистов и болельщиков.– Это уникальный стадион по меркам всей Украины – только тут заливается единственное в стране поле для игры в хоккей со стандартными воротами. А летом за газоном следят так, как не следят за детьми в школах, – говорит общественный деятель Мария Андреас. – Только вот поддержку в последний раз этот стадион получал, когда Харьковской областью руководила Юлия Светличная. А сейчас никому не интересны ни стадион, ни спорт для людей – никому, кроме команды народного депутата Юлии Светличной, которая пытается вдохнуть в объект новую жизнь, поддержать тех, кто живет этим стадионом и спортом. А ведь именно здесь рождается здоровая нация, а вовсе не в красивых массовых флешмобах и проектах. Она в тех людях, которые «тянут» на себе стадионы в селах, чтобы детям было куда приходить.Поддержка массового спорта, поощрение молодежи и развитие спортивной инфраструктуры всегда были приоритетными для Юлии Светличной.– Благодаря работе лидера нашей политической силы Юлии Светличной, в регионе сформирована база спортивных площадок и стадионов, которую нужно расширять и популяризировать, – убеждена депутат Пивденногородского совета от Блока Светличной «Разом!» Мария Бабакина. – Люди должны получить возможность болеть за любимые команды и заниматься всеми доступными видами спорта.На стадионе в Будах прошел первый этап чемпионата Украины по хоккею с мячом, участниками которого стали четыре команды: сборная Харьковской области, команда «Авангард» из Буд, женская сборная Украины, одноименная команда из Днепра. Проведение спортивного мероприятия национального уровня стало возможным благодаря поддержке «Блока Светличной «Разом!» и общественной организации «Результат».– Руководитель нашей партии Юлия Светличная – депутат Верховной Рады, она является спортивным человеком, она поддерживает спорт и всегда за эти мероприятия, – говорит депутат Пивденногородского совета Мария Бабакина. – Один из инициаторов мероприятия обращался к руководству громады, но, к сожалению, не нашел поддержки. Блок Светличной всегда слышит людей, поэтому местные жители обратились у нам. Мы вместе с генеральным директором ОО «Результат» Алексеем Андреевым отработали данный вопрос, поэтому сейчас имеем очень хороший результат.Проведение спортивных мероприятий – залог здоровья детей и всей нации, считают в общественной организации «Результат». Именно поэтому ее члены неоднократно приобщаются к поддержке соревнований по различным видам спорта. Чемпионат Украины по хоккею с мячом – одно из таких мероприятий.– Наша общественная организация поддерживает массовые виды спорта, хотя они еще не так популярны в Украине, – говорит глава общественной организации «Результат» Алексей Андреев. – Буды известны тем, что в здесь находится единственный стадион, отвечающий нормам этой игры. Так что у нас есть буквально уникальная возможность для развития и популяризации данного вида спорта. Хочется больше внимания от местных властей, от местных жителей, которые будут приходить и посещать матчи.Играющий тренер и капитан сборной Харьковской области Анатолий Явдокименко – призер и участник многих чемпионатов мира по хоккею с мячом – считает, что проведение подобных соревнований очень важно для развития спорта. По его словам, такие турниры – это очень хорошая подготовка для игроков сборной Украины.– Большая радость, что первый этап чемпионата проходит на нашем поле, – признается Анатолий Явдокименко. – Спасибо, конечно, большое Блоку Светличной «Разом!» и общественной организации «Результат» за помощь в проведении чемпионата.Первый тур соревнований подарил немало ярких эмоций как спортсменам, так и болельщикам. По его результатам лидером стала сборная Харьковской области.Кстати, сборная Харьковской области, которая является действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины 2021 года, сформирована на основе будянской команды «Авангард» (Буды) – многократного чемпиона Украины и обладателя Кубка Украины. Команда имеет большой опыт, значительные трофейные достижения, а ее капитан, представитель Блока Светличной «Разом!» Анатолий Явдокименко неоднократно в разное время входил в состав сборной Украины.