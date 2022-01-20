Начните год с хороших дел – сдайте кровь. На Харьковщине сложилась катастрофическая ситуация с донорской кровью – запасы покрывают лишь треть потребностей региона. Об этом рассказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» заведующий отделом отбора доноров Харьковского областного центра службы крови Юрий Верховенко.

После праздников запас донорской крови мизерный

Ставка делается на молодежь

Донор должен иметь уважение в обществе

Если донор болен ковидом?

Начните год с хороших дел

– Сложилась напряженная ситуация по обеспечению компонентами донорской крови медицинских заведений – на грани критической. Запасы крови ограничены. Если раньше у нас был запас на пять-семь дней, то сейчас – на один-два дня. Все, что мы сейчас заготавливаем, сразу поступает в лечебные заведения. Мы в полном объеме их обеспечиваем, но запас на данный момент мизерный.Каждый год мы оказываемся в такой ситуации, потому что огромное количество выходных и праздничных дней, многие выезжают за пределы области – люди путешествуют, навещают родственников. Студенты уезжают на каникулы, а это потенциальные доноры. Мы на протяжении многих лет работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к постоянному донорству крови и ее компонентов. В первую очередь это касается людей с резус-негативными группами крови, которые являются наиболее дефицитными. Но сейчас такая ситуация, что мы с удовольствием принимаем всех доноров, чтобы обеспечить заведения здравоохранения компонентами донорской крови.– Влияют карантинные меры, которые внедряются с целью профилактики распространения инфекции. Некоторые районы, громады ограничивают собрания людей, контакты.Мы очень много внимания уделяем выездным формам работы. Наша бригада выезжает в какой-то район или какую-то организацию и берет донорскую кровь у желающих. Мы стараемся максимально приблизиться к людям, которые сдают донорскую кровь.– Каждый год мы доводим плановые задания по заготовке донорской крови в районы области. Привлечение доноров – не только наша задача. Это задача и власти, и медицинских заведений, потому что сам центр этой проблемы не решит. У нас есть контакты с местными больницами, громадами, график выезда бригад. Предварительно договариваемся. Мы готовы выехать в любой район, в любое заведение Харькова и области, если есть возможность собрать 30 и более доноров.– Мы сотрудничаем со СМИ, которые готовы донести наши проблемы до широкой общественности. Сотрудничаем с волонтерскими, общественными организациями, чтобы популяризировать донорство. Мы проводим Дни открытых дверей, выпускаем печатную продукцию, где рассказываем, как стать донором, какие имеются требования к состоянию здоровья донора, как подготовиться к донации, насколько это важно.В Харькове и области очень много ответственных людей. Это люди с гражданской позицией, которые всегда готовы прийти на помощь другим. Мы делаем ставку на молодежь. Люди старшего возраста по состоянию здоровья, по каким-то другим причинам уже не могут быть донорами. Но у нас также много заслуженных и почетных доноров Украины. Люди готовы прийти на помощь, но ситуация не всегда позволяет. Например, чтобы какому-то донору приехать к нам из Лозовского района и сдать кровь, нужно иметь 500 гривен на дорогу.– Есть. Нам удалось сохранить пункты сдачи крови в больших районах и больницах нашего города. Это больница скорой и неотложной помощи, Институт неотложной хирургии, 25-я больница. Также в области у нас есть пять отделений, которые заготавливают донорскую кровь. Мы приезжаем, забираем ее, обследуем, перерабатываем и изготавливаем из нее компоненты. Еще раз обращаю внимание, что выездные бригады готовы приехать в любой район. Но инициатива должна исходить от местных руководителей.Люди, которые могут помочь, должны это сделать. Потому что каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ему понадобится донорская кровь, ее компоненты. Нередко кровь необходима роженицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, огромное количеств онкобольных, в том числе, к сожалению, детей, нуждаются в постоянном использовании донорской крови.Я обращаюсь к нашим гражданам: приходите. В центре созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Мы лечебное заведение, но работаем в основном со здоровыми людьми, поэтому атмосфера у нас дружеская, атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.– Да, такая проверка проводится. Вся заготовленная донорская кровь обследуется на четыре маркера: вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Это наиболее опасные инфекции, определенные МОЗ. Если выявляются проблемы, кровь не идет на переливание, она утилизируется.– Обязательно. Каждый человек, чья кровь пошла в лечебное заведение, получает СМС о том, что его кровь спасла жизнь. Это один из методов коммуникации, выражения нашего уважения донору, тому факту, что он внес свою лепту в дело спасения человека.– Ни одному человеку, который нуждается в компонентах донорской крови, мы не отказываем. ДТП может случиться ночью, и никто в это время суток не будет искать доноров, чтобы они сдали кровь для переливания. Однако запасы крови нужно пополнять. То есть в первую очередь мы обеспечиваем, а потом уже обращаемся к людям – родственникам, знакомым больного: если есть возможность, сделайте свой взнос. Мы обеспечили вашего больного, но поступает следующий, следующий, следующий...Стараемся работать с постоянными, кадровыми донорами. Они регулярно проходят медицинское обследование, знают, как правильно питаться перед донацией, они уже несколько раз помогали и обладают высокими моральными качествами. Но мы рады и тем, кто приходит впервые, потому что из них потом формируется штат активных кадровых доноров. Когда мы звоним, человек вызывает за свои средства такси и едет к нам сдавать кровь. И не выказывает при этом никакого негатива. Это очень уважаемые нами люди. И они должны иметь такое же уважение в обществе.– Весь мир сегодня идет по пути добровольного бесплатного донорства крови. Человек, который сдал кровь, не должен получать денежную компенсацию. Да, уважение, какие-то преференции, но они не должны быть материализованы. Человек, который приходит сдавать кровь за деньги, может свои проблемы со здоровьем скрыть, чтобы заработать компенсацию. А если кровь окажется непригодной для переливания, мы ее просто утилизируем.Так что хочется, чтобы доноров просто по-человечески почитали. А то ведь бывает и так, что приезжает человек и сетует, что ему на предприятии чинят препоны. По закону человек за три дня до донации должен написать соответствующее заявление, а руководитель его рассмотрит и решит, отпускать ли сотрудника на сдачу крови. А если это неотложный случай? Бывает, мы звоним и просим: помогите! Случаются ситуации, когда кровь нужна срочно, потому что есть определенные сроки хранения некоторых компонентов крови. Тромбоциты, например, мы не можем хранить месяц или полгода. Свежезамороженную плазму – да, можно хранить три года, а тромбоциты — компоненты, которые используются в экстренной помощи онкобольным, когда после лечения возникает кровотечение. Это кровотечение нужно остановить как можно быстрее, а у ребенка четвертая резус-отрицательная группа крови. Огромная благодарность нашим донорам, которые готовы бросить все и прийти на помощь другим людям.– Да, все изложено на сате Харьковского областного центра службы крови. Если нужна более детальная информация, там указаны телефоны.Если кратно, то алкоголь за 48 часов до сдачи крови не употребляем. Жирную и тяжелую пищу накануне и в день донации не употребляем. За десять дней не употребляем лекарства, в частности, аспирин. После выздоровления от ковида должно пройти не менее 14 дней.Перед донацией потенциального донора обязательно осматривает врач. При сдаче крови человек может узнать свою группу и резус, получить соответствующую печать в паспорте. А также ему положено освобождение от работы в день донации и на следующий день, который можно использовать как дополнительный к отпуску или взять сразу.– Ограничений для использования донорской крови лиц, имеющих антитела или не имеющих, нет. До конца прошлого года мы были обеспечены тест-системами и проводили обследование на иммуноглобулины М и G к ковиду с целью заготовки специфической плазмы для изготовления определенных препаратов. Была такая команда. У нас хранится около тысячи литров такой плазмы. Однако механизма, что с ней делать дальше, нет.– Сейчас таких систем нет.– Вот это обследование на иммуноглобулины было с целью выявления иммуноглобулина G и заготовки специфической плазмы – в первую очередь. А не с целью, допустить переливание крови или нет.– Сегодня мы не делаем анализов ни на иммуноглобулины G, ни на иммуноглобулины М, то есть на активную фазу ковида. Но термометрия, медицинский осмотр – все это дает возможность принять решение, допускать ли человека к сдаче крови. Таким образом, чтобы не допустить к сдаче крови человека, который болеет – независимо от того, ковид это, грипп или ОРЗ, – и проводятся консультации, термометрия. Если есть сомнения по состоянию здоровья, человек к сдаче крови не допускается, даже если его кровь крайне необходима. Дело в том, что мы преследуем две цели: не допустить нежелательных последствий для здоровья как донора, так и реципиента, то есть человека, который получает компоненты донорской крови.Если человек переболел ковидом, в любой форме, через две недели он уже может сдавать кровь.– На балансе Харьковского областного совета, финансирование идет из областного бюджета.– Харьковский областной центр службы крови обеспечен всеми расходными материалами – это и контейнеры для заготовки крови, и тест-системы для определения инфекций. Постоянно и регулярно получаем заработную плату. У нас тепло, есть электричество. Мое личное мнение: мы финансируемся из бюджета в достаточном количестве, но те или иные потребности возникают каждый год. Мы провели много ремонтных работ, но это еще не предел. Так что финансирование необходимо постоянное.– Чтобы нам сегодня работать и иметь какой-то запас, каждый день мы должны принимать 150–200 доноров. Запас донорской крови в центре должен быть 250–300 доз. К сожалению, сейчас это количество составляет 60–80 доз – то есть треть, поэтому ситуация критическая.Мы обращаемся ко всем: праздники кончились, пора садиться на диету и начинать год с хороших дел – приходите к нам и сдавайте кровь. Это очень важно. Ведь замены донорской крови не существует.– Да, Харьковский областной центр службы крови имеет все условия для заготовки донорской плазмы и аппараты для заготовки тромбоцитов. У нас имеет место как донорство крови, так и донорство ее компонентов. Если между донациями крови должно пройти 60 суток, то между донациями компонентов – две недели.