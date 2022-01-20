Начните год с хороших дел – сдайте кровь. На Харьковщине сложилась катастрофическая ситуация с донорской кровью – запасы покрывают лишь треть потребностей региона. Об этом рассказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» заведующий отделом отбора доноров Харьковского областного центра службы крови Юрий Верховенко.
После праздников запас донорской крови мизерный
– Как в праздничные дни центр службы крови покрывал нужды харьковских больниц с учетом того, что люди сдавали меньше крови?
– Сложилась напряженная ситуация по обеспечению компонентами донорской крови медицинских заведений – на грани критической. Запасы крови ограничены. Если раньше у нас был запас на пять-семь дней, то сейчас – на один-два дня. Все, что мы сейчас заготавливаем, сразу поступает в лечебные заведения. Мы в полном объеме их обеспечиваем, но запас на данный момент мизерный.
Каждый год мы оказываемся в такой ситуации, потому что огромное количество выходных и праздничных дней, многие выезжают за пределы области – люди путешествуют, навещают родственников. Студенты уезжают на каникулы, а это потенциальные доноры. Мы на протяжении многих лет работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к постоянному донорству крови и ее компонентов. В первую очередь это касается людей с резус-негативными группами крови, которые являются наиболее дефицитными. Но сейчас такая ситуация, что мы с удовольствием принимаем всех доноров, чтобы обеспечить заведения здравоохранения компонентами донорской крови.
– Повлияла ли на ситуацию с донорством пандемия коронавируса?
– Влияют карантинные меры, которые внедряются с целью профилактики распространения инфекции. Некоторые районы, громады ограничивают собрания людей, контакты.
Мы очень много внимания уделяем выездным формам работы. Наша бригада выезжает в какой-то район или какую-то организацию и берет донорскую кровь у желающих. Мы стараемся максимально приблизиться к людям, которые сдают донорскую кровь.
– Вероятно, этому предшествует какая-то информационная работа, чтобы люди знали, когда к ним приедет бригада? Чья это должна быть инициатива?
– Каждый год мы доводим плановые задания по заготовке донорской крови в районы области. Привлечение доноров – не только наша задача. Это задача и власти, и медицинских заведений, потому что сам центр этой проблемы не решит. У нас есть контакты с местными больницами, громадами, график выезда бригад. Предварительно договариваемся. Мы готовы выехать в любой район, в любое заведение Харькова и области, если есть возможность собрать 30 и более доноров.
Ставка делается на молодежь
– Насколько активно сегодня люди участвуют в подобных инициативах? Что делается для популяризации донорства и есть ли ресурсы для информирования, пропагандирования того, что это действительно нужно?
– Мы сотрудничаем со СМИ, которые готовы донести наши проблемы до широкой общественности. Сотрудничаем с волонтерскими, общественными организациями, чтобы популяризировать донорство. Мы проводим Дни открытых дверей, выпускаем печатную продукцию, где рассказываем, как стать донором, какие имеются требования к состоянию здоровья донора, как подготовиться к донации, насколько это важно.
В Харькове и области очень много ответственных людей. Это люди с гражданской позицией, которые всегда готовы прийти на помощь другим. Мы делаем ставку на молодежь. Люди старшего возраста по состоянию здоровья, по каким-то другим причинам уже не могут быть донорами. Но у нас также много заслуженных и почетных доноров Украины. Люди готовы прийти на помощь, но ситуация не всегда позволяет. Например, чтобы какому-то донору приехать к нам из Лозовского района и сдать кровь, нужно иметь 500 гривен на дорогу.
– Я понимаю, что вы просто привели пример. Но это достаточно большой населенный пункт. Там нет своего отделения центра?
– Есть. Нам удалось сохранить пункты сдачи крови в больших районах и больницах нашего города. Это больница скорой и неотложной помощи, Институт неотложной хирургии, 25-я больница. Также в области у нас есть пять отделений, которые заготавливают донорскую кровь. Мы приезжаем, забираем ее, обследуем, перерабатываем и изготавливаем из нее компоненты. Еще раз обращаю внимание, что выездные бригады готовы приехать в любой район. Но инициатива должна исходить от местных руководителей.
Люди, которые могут помочь, должны это сделать. Потому что каждый из нас может оказаться в ситуации, когда ему понадобится донорская кровь, ее компоненты. Нередко кровь необходима роженицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, огромное количеств онкобольных, в том числе, к сожалению, детей, нуждаются в постоянном использовании донорской крови.
Я обращаюсь к нашим гражданам: приходите. В центре созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Мы лечебное заведение, но работаем в основном со здоровыми людьми, поэтому атмосфера у нас дружеская, атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.
Донор должен иметь уважение в обществе
– Донорам, которые приходят в центр, проводят какие-то экспресс-анализы? Это дает возможность человеку узнать о своем состоянии здоровья?
– Да, такая проверка проводится. Вся заготовленная донорская кровь обследуется на четыре маркера: вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Это наиболее опасные инфекции, определенные МОЗ. Если выявляются проблемы, кровь не идет на переливание, она утилизируется.
– А человеку как-то дают знать, что у него имеются проблемы со здоровьем?
– Обязательно. Каждый человек, чья кровь пошла в лечебное заведение, получает СМС о том, что его кровь спасла жизнь. Это один из методов коммуникации, выражения нашего уважения донору, тому факту, что он внес свою лепту в дело спасения человека.
– Вы говорите, что донорская кровь поступает в лечебные заведения. Но почему нередко в социальных сетях, например, можно увидеть крик о помощи: нужна кровь? Почему люди вынуждены собственными силами искать доноров, если существуют запасы?
– Ни одному человеку, который нуждается в компонентах донорской крови, мы не отказываем. ДТП может случиться ночью, и никто в это время суток не будет искать доноров, чтобы они сдали кровь для переливания. Однако запасы крови нужно пополнять. То есть в первую очередь мы обеспечиваем, а потом уже обращаемся к людям – родственникам, знакомым больного: если есть возможность, сделайте свой взнос. Мы обеспечили вашего больного, но поступает следующий, следующий, следующий...
Стараемся работать с постоянными, кадровыми донорами. Они регулярно проходят медицинское обследование, знают, как правильно питаться перед донацией, они уже несколько раз помогали и обладают высокими моральными качествами. Но мы рады и тем, кто приходит впервые, потому что из них потом формируется штат активных кадровых доноров. Когда мы звоним, человек вызывает за свои средства такси и едет к нам сдавать кровь. И не выказывает при этом никакого негатива. Это очень уважаемые нами люди. И они должны иметь такое же уважение в обществе.
– А имеют ли они сегодня такое уважение в обществе? Есть ли у тех же почетных доноров какие-то привилегии?
– Весь мир сегодня идет по пути добровольного бесплатного донорства крови. Человек, который сдал кровь, не должен получать денежную компенсацию. Да, уважение, какие-то преференции, но они не должны быть материализованы. Человек, который приходит сдавать кровь за деньги, может свои проблемы со здоровьем скрыть, чтобы заработать компенсацию. А если кровь окажется непригодной для переливания, мы ее просто утилизируем.
Так что хочется, чтобы доноров просто по-человечески почитали. А то ведь бывает и так, что приезжает человек и сетует, что ему на предприятии чинят препоны. По закону человек за три дня до донации должен написать соответствующее заявление, а руководитель его рассмотрит и решит, отпускать ли сотрудника на сдачу крови. А если это неотложный случай? Бывает, мы звоним и просим: помогите! Случаются ситуации, когда кровь нужна срочно, потому что есть определенные сроки хранения некоторых компонентов крови. Тромбоциты, например, мы не можем хранить месяц или полгода. Свежезамороженную плазму – да, можно хранить три года, а тромбоциты — компоненты, которые используются в экстренной помощи онкобольным, когда после лечения возникает кровотечение. Это кровотечение нужно остановить как можно быстрее, а у ребенка четвертая резус-отрицательная группа крови. Огромная благодарность нашим донорам, которые готовы бросить все и прийти на помощь другим людям.
Если донор болен ковидом?
– Есть определенные требования и к состоянию здоровья донора, и к пище, которую можно употреблять за три дня до донации....
– Да, все изложено на сайте Харьковского областного центра службы крови. Если нужна более детальная информация, там указаны телефоны.
Если кратно, то алкоголь за 48 часов до сдачи крови не употребляем. Жирную и тяжелую пищу накануне и в день донации не употребляем. За десять дней не употребляем лекарства, в частности, аспирин. После выздоровления от ковида должно пройти не менее 14 дней.
Перед донацией потенциального донора обязательно осматривает врач. При сдаче крови человек может узнать свою группу и резус, получить соответствующую печать в паспорте. А также ему положено освобождение от работы в день донации и на следующий день, который можно использовать как дополнительный к отпуску или взять сразу.
– А существуют ли какие-то требования к людям, которые уже переболели ковидом? Желательны ли доноры, которые уже имеют антитела?
– Ограничений для использования донорской крови лиц, имеющих антитела или не имеющих, нет. До конца прошлого года мы были обеспечены тест-системами и проводили обследование на иммуноглобулины М и G к ковиду с целью заготовки специфической плазмы для изготовления определенных препаратов. Была такая команда. У нас хранится около тысячи литров такой плазмы. Однако механизма, что с ней делать дальше, нет.
– А сейчас, в начале 2022-го, у вас имеются такие тест-системы?
– Сейчас таких систем нет.
– Если сегодня в Центре не проводится тестов на коронавирус, не означает ли это, что может быть взята кровь у человека, который болеет Ковид? И его кровь попадет к больному. Не опасно ли это?
– Вот это обследование на иммуноглобулины было с целью выявления иммуноглобулина G и заготовки специфической плазмы – в первую очередь. А не с целью, допустить переливание крови или нет.
– То есть, допускается, переливании крови от больного Ковид донора?
– Сегодня мы не делаем анализов ни на иммуноглобулины G, ни на иммуноглобулины М, то есть на активную фазу ковида. Но термометрия, медицинский осмотр – все это дает возможность принять решение, допускать ли человека к сдаче крови. Таким образом, чтобы не допустить к сдаче крови человека, который болеет – независимо от того, ковид это, грипп или ОРЗ, – и проводятся консультации, термометрия. Если есть сомнения по состоянию здоровья, человек к сдаче крови не допускается, даже если его кровь крайне необходима. Дело в том, что мы преследуем две цели: не допустить нежелательных последствий для здоровья как донора, так и реципиента, то есть человека, который получает компоненты донорской крови.
Если человек переболел ковидом, в любой форме, через две недели он уже может сдавать кровь.
Начните год с хороших дел
– На чьем балансе центр крови? Кто его финансирует?
– На балансе Харьковского областного совета, финансирование идет из областного бюджета.
– Насколько удовлетворительным является финансирование? Чувствуете ли вы поддержку области?
– Харьковский областной центр службы крови обеспечен всеми расходными материалами – это и контейнеры для заготовки крови, и тест-системы для определения инфекций. Постоянно и регулярно получаем заработную плату. У нас тепло, есть электричество. Мое личное мнение: мы финансируемся из бюджета в достаточном количестве, но те или иные потребности возникают каждый год. Мы провели много ремонтных работ, но это еще не предел. Так что финансирование необходимо постоянное.
– Каковы сегодняшние потребности в крови на Харьковщине?
– Чтобы нам сегодня работать и иметь какой-то запас, каждый день мы должны принимать 150–200 доноров. Запас донорской крови в центре должен быть 250–300 доз. К сожалению, сейчас это количество составляет 60–80 доз – то есть треть, поэтому ситуация критическая.
Мы обращаемся ко всем: праздники кончились, пора садиться на диету и начинать год с хороших дел – приходите к нам и сдавайте кровь. Это очень важно. Ведь замены донорской крови не существует.
– Возможна ли сдача какого-то одного компонента крови?
– Да, Харьковский областной центр службы крови имеет все условия для заготовки донорской плазмы и аппараты для заготовки тромбоцитов. У нас имеет место как донорство крови, так и донорство ее компонентов. Если между донациями крови должно пройти 60 суток, то между донациями компонентов – две недели.