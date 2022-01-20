В Харькове массажный салон предлагал своим клиентам интимные услуги.По информации правоохранителей, организовал деятельность эротического салона 40-летний житель Днепра. Ценовая политика услуг заведения варьировала от 650 до 8800 гривен за сеанс. Клиент мог расплатиться как наличными, так и произвести безналичный расчет.
Отмечается, что «Массажный салон» рекламировал свои услуги на страницах социальных сетей и на сайтах с объявлениями. Также визитки с рекламой салона распространялись наемными промоутерами на улицах города или подкладывались под дворники автомобилей в почтовые ящики. Реклама заведения приходила и пользователям мобильного приложения – мужчинам от 18 до 50 лет, живущим в Харькове.
19 января силовики провели обыск по месту работы салона, где находились 30-летняя жительница города Сумы – администратор заведения и две «массажистки» 22 и 21 года. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, планшет, сим-карты, черновые записи, фискальные чеки, медицинские карты, денежные средства, банковские карты и другие вещдоки.
За сутенерство и вовлечение в занятие проституцией организаторам бизнеса грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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