В Харьковской области во время пожара погибли 45-летняя женщина с ее 9-летней внучкой.

Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков , сегодня днем в Покотиловке произошел пожар в одном из частных домов. На месте возгорания пожарные обнаружили тела погибших 45-летней хозяйки дома и ее 9-летней внучки. По предварительной неофициальной информации спасателей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за взрыва обогревателя, подключенного к газовому баллону.На данный момент следователи уже открыли уголовное производство по статье за нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.Чтоб быть в курсе главных новостей Харькова и области, подписывайтесь на Вечерний Харьков в Google-News