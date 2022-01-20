Инженер технадзора подписал акты выполненных работ с недостоверными данными.

Как сообщает областная прокуратура, правоохранители в 2019 году между Ольховатским сельским советом Великобурлукского района Харьковской области и предпринимателем был заключен договор на строительство современной многофункциональной уличной спортивной площадки.Как выяснили во время следствия, инженер не проверил достоверность объемов и качества работ проектно-сметной документации, заверил своей подписью и печатью акт приемки выполненных строительных работ. В результате на счет подрядчика было излишне перечислено около 200 тысяч гривен бюджетных средств.Если вина инженера будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.