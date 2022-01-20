У 37-летнего жителя Первомайска из-за воздействия наркотиков остановилось сердце.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, сегодня около 4 часов утра медики получили вызов к 37-летнему жителю Первомайска, который находился без сознания.Прибыв на место сотрудники скорой помощи выяснили, что мужчина находился под токсическим воздействием наркотических средств, поэтому было принято решение госпитализировать пациента. Уже в автомобиле состояние мужчины стало ухудшаться и произошла клиническая смерть.Фельдшер сразу приступила к реанимации, благодаря которой удалось восстановить работу сердца и вернуть к жизни пациента.