При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона экспресс-тестов для определения коронавирусной болезни.

При поддержке Детского фонда ООН Украина получила 2 миллиона экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.В частности, это стало возможным при финансовой поддержке Всемирного банка и сотрудничестве с Минздравом, благодаря чему Детскому фонду удалось закупить тесты на сумму более 7 миллионов долларов США.Сообщается, что закупленные тесты произведены компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Они будут переданы ГП «Укрвакцина» для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.Как ранее сообщал Вечерний Харьков , Харьковская область рискует попасть в «оранжевую зону» карантина уже в ближайшие дни.