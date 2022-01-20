В селе Новый Мерчик под Харьковом произошел пожар в частном жилом доме.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 20 января в 11:33 на номер "101" поступило сообщение о том, что на улице Центральной в селе Новый Мерчик произошел пожар в частном доме.На момент прибытия пожарных к месту вызова, огонь уже успел перекинуться на перекрытия дома и существовала угроза распространения пожара на большую площадь. Кроме того, во время разведки в одной из комнат обнаружили хозяйку дома, которая не могла самостоятельно выбраться из горящего здания. Женщину спасли и вынесли на свежий воздух.Полностью потушить возгорание удалось спустя два часа после вызова. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.Напомним, что ранее в Харьковской области во время пожара погибла 45-летняя женщина с ее 9-летней внучкой.