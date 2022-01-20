В городе Харьков пропал 39-летний Степан Исаков.

Харьковские полицейские вместе с волонтерами ищут 39-летний Степана Исакова, который утром 18 января уехал на работу на своем автомобиле Honda Accord серого цвета и перестал выходить на связь с 20:30. Сообщается, что в 20:40 его видели по улице Клочковской (район супермаркета Рост), и с того момента его местонахождение неизвестно.Как известно, Степан Исаков проживает по улице Героев Труда в районе ТРЦ «Дафи».Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, черные короткие волосы с проседью, зеленые глаза, небольшая борода.Был одет: серая куртка Columbia, черные штаны Nike, черные ботинки.Особые приметы: большой живот.Если у Вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба сообщить информацию по телефонам: 068-777-0-112 или 102.