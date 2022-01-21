В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 971 случай коронавирусной инфекции, 212 человек выздоровели, 11 - скончались.Так, по состоянию на 21 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 252721 случай заболевания, 234678 человек выздоровели, 6527 - скончались.