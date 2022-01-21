Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Клочковская, 29, ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №1), ул. Новгородская, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.01.22 г.б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 21.01.22 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №8, стояк) до 20:00 21.01.22 г.ул. Маршала Рыбалко, 7 (п. №1) до 20:00 21.01.22 г.б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк) до 18:00 21.01.22 г.; ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №1, стояк) до 20:00 21.01.22 г.ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк), пр. Московский, 2/2 (стояк) до 17:00 21.01.22 г.пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.01.22 г.ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №2, стояк) до 20:00 21.01.22 г.