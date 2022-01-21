До конца года остается 344 дня.

21 января во всем мире отмечаются Международный день объятий, Международный день фетиша, День остроумных фраз, Международный день детского праздника и Международный день тренировочных штанов.В Польше празднуют День бабушки, в Беларуси и Кыргызстане - День инженерных войск, в Болгарии - День родильной помощи, в Норвегии - День принцессы Ингрид Александры, в Исландии - Праздник середины зимы "Торраблоут" и День мужа, в США - День бананового хлеба, День своего собственного дома, День благодарности белкам, День злакового батончика, День дрянных носков, в Канаде - День квебекского флага и День Линкольна Александра, в Доминикане - День Святой Девы Марии Альтаграсии, на Барбадосе - День Эррола Барроу.Православная церковь 21 января почитает епископа, преподобного Емилиана.21 января именины у Дмитрий, Георгия, Ивана, Михаила, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Ильи и Владимира.