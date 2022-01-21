Пожар удалось ликвидировать через час.Пожар произошел 20 января около 16:00 в поселке Сахновщина Красноградского района. Спасатели прибыли на место и сразу организовали разведку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
В задымленном помещении они нашли хозяина дома, 1968 года рождения, он не подавал признаков жизни. В доме тлели домашние вещи и пол на площади пол квадратного метра.
Спасатели разобрали и пролили деревянный пол, чтобы огонь не распространился по пустотам. Окончательная ликвидация произошла в 16.55.
По предварительным данным причина пожара - пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения.
Напомним, под Харьковом во время пожара в бытовом вагончике погиб мужчина.