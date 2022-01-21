Пожар удалось ликвидировать через час.

Пожар произошел 20 января около 16:00 в поселке Сахновщина Красноградского района. Спасатели прибыли на место и сразу организовали разведку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В задымленном помещении они нашли хозяина дома, 1968 года рождения, он не подавал признаков жизни. В доме тлели домашние вещи и пол на площади пол квадратного метра.

Спасатели разобрали и пролили деревянный пол, чтобы огонь не распространился по пустотам. Окончательная ликвидация произошла в 16.55.

По предварительным данным причина пожара - пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения.

Напомним, под Харьковом во время пожара в бытовом вагончике погиб мужчина.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Прокуратура пытается вернуть государству участок земли стоимостью почти 300 миллионов

События