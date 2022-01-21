Заведения с нарушениями торговали алкоголем.

В Холодногорском районе Хправоохранители обнаружили два заведения, которые с нарушениями торговали алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.В заведениях на улицах Золочевской и Машиностроителей продавали алкогольные напитки без марок акцизного сбора.Деятельность одного прекращена из-за отсутствия лицензии на реализацию ликероводочных изделий.В отношении реализаторов составлены административные протоколы по ст.156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.У правонарушителей изъято 20 литров ликероводочных изделий.