У народного депутата Украины наивысший уровень выполненных обещаний.Согласно рейтингу издания Слово и Дело, Юлия Светличная стала самым ответственным народным депутатом Украины с уровнем ответственности 81%. На счету политика 86 выполненных обещаний, 20 в процессе и ни одного невыполненного. Кроме того, политик обошла второе место рейтинга на 15%.
Стоит отметить, что в 2019 году, на момент работы Светличной в должности главы Харьковской областной государственной администрации, уровень ее ответственности составлял абсолютные 100%.