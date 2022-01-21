Она задохнулась продуктами горения.

20 января в 22:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Слободское Харьковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

К месту вызова направили два пожарно-спасательных подразделения из Харькова. На время их прибытия соседи успели потушить огонь. Горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Площадь горения составила около двух квадратных метров.

На кухне находилось тело хозяйки дома 1962 года рождения.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Харьковской области из-за неосторожности при курении погиб мужчина.

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