Из машины пострадавшего водителя доставали спасатели, сейчас он находится в больнице.

Авария произошла утром 21 января на автодороге «Харьков-Лозовая» недалеко от села Погорелое Чугуевского района. Столкнулись легковой автомобиль ЗАЗ «Таврия» и рейсовый автобус МAN сообщением «Беспаловка-Харьков». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего из изуродованного автомобиля и передали медикам скорой. Его госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.Два пассажира легковушки, а также водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали.Напомним, ДТП на Окружной в Харькове спровоцировало солидную пробку.