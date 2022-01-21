Водителей региона предупреждают о гололеде.

В ночь с 20 на 21 января в Харьковской области выпало до 5 сантиметров снега. 21 января в регионе облачно, местами наблюдается небольшой снег, циклон почти не вышел из области. Температура от 0 до -3°С. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.В субботу и воскресенье будет минусовая температура воздуха, местами небольшой снег.В понедельник ожидается небольшой снег при температуре -5°С -7°С.Водителям напоминают, что при заснеженной или покрытой гололедом дороге, тормозной путь увеличивается в разы. Особенно осторожно нужно ехать по мостам и эстакадам.