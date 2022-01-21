За 30 минут пациент пережил две клинические смерти.

20 января медикам поступил вызов к пациенту с головокружением. Медики установили у мужчины фибрилляцию желудочков и начали экстренную госпитализацию. Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.По дороге в больницу сердце мужчины внезапно остановилось, медики провели реанимационные мероприятия и возобновили сердечно-легочную деятельность. Однако у мужчины произошла вторая клиническая смерть. Благодаря действиям медиков сердечный ритм был вновь восстановлен.Живого пациента доставили в лечебное учреждение.