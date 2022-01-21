Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Авария произошла 21 января в 7:51 на автодороге "Мерефа-Лозова-Павлоград". Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN», который ехал по маршруту «Харьков-Беспаловка». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Во время аварии в автобусе находились 25 пассажиров и водитель, среди них пострадавших нет. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и пассажир 44 лет. Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.Решается вопрос об открытии уголовного производства.