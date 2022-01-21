Украинская экспедиция, в составе которой было пятеро харьковчан, включая депутата Блока «Разом!» Валентина Сипавина, покорила пик Винсон, высота которого составляет 4892 метра.

Как сообщается на официальной странице партии, депутат Чугуевского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Валентин Сипавин поднялся на гору Винсон в Антарктиде, высота которой достигает 4892 метров. Схождение украинской команды длилось около недели.Эта гора известна среди альпинистов, как одна из самых отдаленных, на нее поднималось около 10 украинцев.«Наш Валентин Сипавин стал одним из немногих, кому подчинилась опасная высота. Совершив восхождение, несмотря на большой холод и жесткую акклиматизацию, обморожение и сложности передвижения, он увеличил количество украинцев - покорителей вершины», - рассказали в партии.Напомним, что ранее депутат Блока Светличной Валентин Сипавин поднялся на Эверест и установил национальный рекорд.