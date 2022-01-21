В Харьковской области прокуратура требует вернуть земельные участки площадью 582 гектара и стоимостью более 290 миллионов гривен.

Как рассказали в ведомстве, в мае прошлого года между ГП «Опытное хозяйство «Борки» и частной фирмой якобы был заключен договор об посеве, выращивании и сборе сельскохозяйственной продукции на землях площадью свыше 582 гектара и стоимостью свыше 290 млн грн. Однако, по данным прокуратуры, государственное предприятие не предоставило согласование по заключению указанного договора.Правоохранители установили, что договор относится к мнимым сделкам, поскольку по его содержанию он выражает волю сторон на заключение именно договора аренды земли, на что у государственного предприятия нет права согласно закону.В частности, по условиям соглашения все посевы на полях, а также выращенная сельскохозяйственная продукция считается собственностью фирмы.«Согласно требованиям Земельного кодекса Украины, государственному предприятию не предоставлено право распоряжаться предоставленными ему в пользование землями путем их передачи в аренду, поскольку таким правом наделен только собственник земли или уполномоченное им лицо», - сообщили в прокуратуре.Указанные обстоятельства послужили основанием для направления окружной прокуратуры искового заявления в Хозяйственный суд Харьковской области.