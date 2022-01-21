Не нравится чистить апельсины, мандарины или грейпфруты? Существует простой способ сделать это не только быстро, но и красиво – вполне подойдет даже для праздничной сервировки стола.

Для продления срока хранения фрукты зачастую обрабатываются воском и парафином, поэтому перед чисткой желательно обдать их кипятком. Это удалит консерванты, уничтожит вредные микробы. Затем промойте проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.В отличие от апельсинов и грейпфрутов, мандарины очищаются от кожуры довольно легко, но это не всегда удобно и красиво выглядит. К тому же аромамасла с небольшой долей сока все равно взрываются фонтаном, как только ваши ногти врезаются в ароматную кожуру. И этот фонтан почему-то всегда попадает в нос или глаз чистящему.«Лайфхакер» предлагает удобный и красивый способ очистки мандаринов от кожуры. Все очень просто: нужно отрезать верх и низ, затем осторожно разрезать шкурку вдоль с одной из сторон и аккуратно развернуть. Старайтесь не обрезать слишком много, когда будете убирать верх и низ, так как если будет задета мякоть, сок начнет вытекать, и разделить мандарин или апельсин будет гораздо сложнее.Кстати, если попались кислые мандарины, можно попытаться сделать вкус слаще при помощи нехитрой технологии японцев. Для этого нужно положить плоды в микроволновку и прогреть в течение 30 секунд, а чтобы они не взорвались, предварительно сделать небольшие надрезы на кожуре. После этого остудить. Кислота должна уйти.