В Харькове столкнулись автомобили Skoda и Tesla. По словам очевидцев, авария произошла вечером 20 января на Александровском проспекте.

На Skoda нет никаких обозначений, однако свидетели утверждают, что машина работает в такси.Водитель Skoda Octavia в нетрезвом состоянии на повороте пошёл просто прямо и влетел в ехавшую Tesla. От удара у Теслы вырвало колесо, а любитель езды под пулей вылетел с дороги, - написали очевидцы.На место вызвали полицию, которая предложила водителю Skoda пройти тест на алкоголь. Драге показал 2.32 промилле при норме 0,2 промилле.Официальная информация уточняется.