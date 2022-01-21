В интервью The Washington Post Зеленский сказал, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения.

Он заявил , что если РФ захочет нарастить эскалацию, то попытается это сделать «на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией».— Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти, — отметил он.Зеленский подчеркнул, что не знает, «что они собираются делать, потому что это большие города».— В Харькове проживает более миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны, — добавил он.Напомним, с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.