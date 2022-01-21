Суточный прирост числа заболевших штаммом коронавируса Омикрон значительно превысит максимумы дельта-волны.Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию LIGA, которое было опубликовано в пятницу, 21 января.
- По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами, - сказал Кузин.
К слову, максимум дельта-волны и эпидемии коронавируса в Украине составил 27 377 инфицирований. Этот показатель установлен 3 ноября 2021 года.
По словам Кузина, омикрон-волна будет нарастать очень стремительно, но и спадать будет довольно быстро.
- Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить. По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидаются также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым убыванием до первого апреля. По сути, это волна на полтора месяца максимум, - сказал он.
При этом главный санитарный врач предупредил, что омикрон приведет к пиковым нагрузкам не только на медсистему, но и на работу объектов критической инфраструктуры.