В Харькове появилась зимняя резиденция творческих людей фестиваля «Коло лicу», который на протяжении трех лет проходит в селе Верхний Бышкин. Арт-пространство открыто для культурных, творческих, образовательных и социальных проектов.

Найти выход из городской повседневности

Удалось победить хаос

Друзей оказалось очень много

Это филиал неимоверной энергии, которая находится в селе Верхний Бышкин Алексеевской ОТГ, где собственно и зародился фестиваль «Коло лicу», отмечают создатели арт-пространства.– По сути «Коло лiсу» – это заповедная зона, куда можно приехать на фестиваль, который обычно длится четыре дня, чтобы посвятить себя различным практикам – потанцевать, позаниматься йогой, помедитировать, погулять на природе. Днем вступает в силу образовательная программа, когда люди могут посещать различные мастер-классы, получать новую информацию. А вечером переходим к развлекательной части – это всегда концерты живой музыки, то есть что-то приятное, душевное. Все вместе – это полноценный процесс, – рассказывает программный директор, лидер движения «Коло лiсу» Станислав Сурженко. – Мы и что-то новое узнаем, и себя как-то меняем, и отдыхаем качественно – без алкоголя, бильярда и казино. Это просто взаимодействие с природой и друг с другом – с такими нами, какими мы хотели бы быть. На протяжении трех лет мы постепенно расширяемся, развиваемся.В частности, появилась зимняя резиденция фестиваля «Коло лiсу» в Харькове, в Почтовом переулке, 2.– Идея организации культурных мероприятий, фестивалей возникла из желания найти выход из городской повседневности и получить инструмент для творческой реализации. Но все три года мы организовывали фестиваль за городом, а зимой эту деятельность приходилось прекращать, – рассказывает руководитель проекта Богдан Гвиздала. – В конце лета я ездил в тур по Украине с нашими друзьями-музыкантами и познакомился с организаторами подобных фестивалей. Как выяснилось, у всех есть на зимнее время место в городе, где они проводят мероприятия. Так возникла идея создать такое пространство и в Харькове. Мы с ребятами реализовали ее даже быстрее, чем рассчитывали. Хотели создать инструмент, который поможет организовать условия для творческих людей. Мы всегда рады интересным людям, всегда готовы к сотрудничеству. У нас большой потенциал для развития и по территории, и по деятельности.В конце прошлого года основатели фестиваля вместе с огромной армией друзей, волонтеров и просто неравнодушных людей провели ревитализацию, то есть обновление пространства.– Нам удалось победить хаос и создать уютный культурный центр, который стал местом для творческих инициатив, – рассказывает директор арт-пространства Александр Фоменко. – Фактически это почти 300 квадратных метров площади, разделенной на три помещения: одно техническое; зал – это чайная и коворкинг, но там тоже можно организовывать различные мероприятия, собрания и даже небольшие вечеринки, и основной зал – информационный на 100 квадратных метров. Он оснащен так, что в нем можно проводить и концерты, и спектакли, и художественные выставки, и занятий йогой, презентации, публичные собрания – что угодно. А также здесь есть уютный дворик, который будет весьма актуален в теплое время года. Мы перенесли свою энергию с природных локаций в город и готовы ею делиться. Пространство открыто для разнообразных партнерских мероприятий, творческих, социальных, культурных проектов. И очень важно, что создали мы его своими руками, своими силами.По словам Станислава Сурженко, все начиналось как идея площадки для творческой реализации друзей, но уже после первого мероприятия организаторы поняли, что друзей, вероятно, будет очень много.– И теперь их стало настолько много, что мы открыли это пространство. Вероятно в нем будет все та же повестка – практики, которые позволяют человеку стать более продуктивным, спокойным, счастливым, возможность творчески развиваться, реализовываться, находить единомышленников, общаться друг с другом – все то, то сейчас, как нам кажется, очень нужно людям, обществу, – говорит Станислав Сурженко.Уже разработана программа мероприятий на ближайшие месяцы.– На январь, в частности, запланированы какао-церемония, выступление плейбек-театра, джазовый вечер и День студентов, – поделился Александр Фоменко.В нынешнем году организаторы планируют увеличить количество локаций и приглашают друзей в команду волонтеров, которые готовы воплощать идеи в жизнь.