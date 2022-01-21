В Харькове – 684 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 21 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрирован 741 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 252 721 случай заболевания COVID-19, 11 516 человек находятся под медицинским наблюдением, 234 678 пациентов выздоровели, 6 527 - умерли.По состоянию на 21 января, в области за сутки привито 7 097 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 131 033 прививки: первой дозой привито 1 110 000 человек, две дозы получили 1 010 812 человек, сделали дополнительные прививки 934 человека, бустерную дозу получили 9 287 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 января в Украине зафиксировано 20 156 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 819 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 98 993 человека умерли, 3 576 268 - выздоровели.