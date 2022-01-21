Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что в случае вторжения в Украину, Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.

Об этом она заявила в сиднейском Lowy Institute, сообщает в пятницу, 21 января, сайт правительства Британии.Трасс отметила, что Кремль не выучил уроки истории. Украина - гордая страна с длинной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор - и уровень ее сопротивления высок.- Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне, - сказала Трасс.Также глава МИД Британии считает, что в РФ мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие "большой России".