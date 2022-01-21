За одну ночь Харьковщина оказалась в снежном плену – на дорогах гололед и снежные заносы. Из-за непогоды из харьковской больницы не мог выехать грузовик с кислородом, из снежных заносов спасателям пришлось извлекать микроавтобус и скорую.

В Харькове и области из-за непогоды несколько транспортных средств попали в снежные заносы. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, спасатели с вечера 18 января и до утра 19 января трижды приходили на помощь водителям, которые застряли в снегу.Так, 18 января на территории Областного клинического спецдиспансера радиационной защиты населения на ул. Новгородской, 85 в Харькове грузовик Volvo, перевозивший медицинский кислород, не мог самостоятельно выехать со скользкого участка дороги.– Спасатели помогли отбуксировать грузовик на более безопасную дистанцию. Работали бойцы первой Государственной пожарно-спасательной части, — уточнили в ГСЧС.В тот же день помощь понадобилась водителю медицинского автомобиля. Около 23.30 на выезде из села Полковая Никитовка Богодуховского района в снежном заносе застряла скорая.– Прибывшие на помощь бойцы 51-й части ГСЧС своим автомобилем повышенной проходимости вытащили скорую на расчищенную дорогу, – рассказали спасатели.Еще один случай произошел утром 19 января.– В 06.36 водитель микроавтобуса Renault Trafic на автодороге Чугуев – Великий Бурлук съехал в кювет и не мог самостоятельно выбраться. В салоне находилось пять человек. Им на помощь пришли спасатели 50-й части, – сообщили в ГСЧС.А как добирались на работу харьковчане?– Наконец-то в Харьков пришла настоящая зима. В последнее время это редкость. Вышла утром из дома – а вокруг белым-бело, мороз. До метро через район дошла без проблем – дворники постарались, снег уже расчистили, песочком посыпали. У нас в районе они вообще хорошо работают, молодцы, – рассказала жительница Салтовки Маргарита.– Ехала на работу на троллейбусе, потом на метро. Как ни странно, особых проблем снегопад не создал. Возможно, мне просто повезло, – говорит харьковчанка Анастасия.В вот Елена отправилась нырять в ледяную воду – как никак Крещение. Снежной зиме только рада.– Лично меня снег радует и не доставляет никаких неудобств. Возможно, потому что у меня нет машины, – смеется она. – Пробежалась пешочком к речке, окунулась, получила огромный заряд позитива. Жизнь прекрасна! – поделилась она своим оптимизмом.