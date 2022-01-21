С нового года в Украине повысили заработную плату медикам. Теперь минимальный заработок врачей составит 20 тысяч гривен в месяц. Чем может обернуться такой «подарок» от власти для медицинских заведений и самих медиков?

Правительство одобрило увеличение зарплат медиков с 1 января 2022 года:– не менее 20 тысяч гривен для врачей (кроме интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;– не менее 13 500 гривен – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.Накануне Нового года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средние зарплаты врачей с 1 января возрастут до 24 тысяч гривен, а минимальная зарплата врача составит 20 тысяч гривен.Однако доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский считает этот шаг не более чем популизмом, который может привести к весьма негативным последствиям для самих медиков.– Популизм – наше все! Коммунальные и другие государственные медучреждения обязали платить с 1 января 2022 врачам 20 тысяч гривен, медсестрам – 13,5 тысяч. Санитаркам и прочим сотрудникам можно платить по-прежнему минималку – 6,5 тысяч гривен. Это хорошо? Конечно! А у медучреждений есть деньги на это? Конечно, нет! В бюджете не заложены деньги под эти зарплаты. Рассказы про дополнительные два миллиарда гривен на увеличение зарплат медикам – для слишком доверчивых, чтобы не сказать жестче. Реально надо увеличивать бюджет медицины на 100 миллиардов, чтобы платить подобные деньги. В этой ситуации медучреждениям придется искать пути для выполнения указания – то ли увольнять часть людей, то ли переводить на полставки, – считает врач.