Ушел из жизни почётный доктор Каразинского университета, харьковчанин Сергей Пелетминский.Как сообщили в вузе, ученый скончался 18 января 2022 года.
Сергей Пелетминский - профессор, почетный доктор Каразинского университета, академик Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат академических премий, главный научный сотрудник Института теоретической физики Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".
Десятки лет он преподавал на физико-техническом факультете университета (ныне – учебно-научный институт "Физико-технический факультет"). Его учащиеся защитили десятки докторских и кандидатских диссертаций.
Ученый плодотворно работал в самых разных областях теоретической физики: квантовой теории поля, статистической физике, теории магнитных явлений в кристаллах, физике квантовых жидкостей и кристаллов.
Сергей Владимирович – автор и соавтор более 220 работ. Он был организатором международных научных конференций по статистической физике, квантовой электродинамике, членом редколлегии серии "Ядерно-физические исследования" журнала "Вопросы атомной науки и техники", "Украинского физического журнала", Восточно-Европейского физического журнала.
"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича, разделяем горечь потери. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в сообщении.
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