Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря. Завтра события резко поменяют и темп и направление. Придется действовать нетривиально.Единственное, что от вас потребуется, – быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно кажется неразрешимой, но вдруг повезет. Планы на завтрашний день могут поколебаться под давлением внешних сил.Если жизнь подкинула лимон, зачем его есть? Можно сделать лимонад. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете церемониться с теми, кто попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить. Завтрашний день обещает быть удачным в деловом отношении.День будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это как раз может оказаться непростой задачей. Завтра претворите свою мечту в жизнь – и день не пройдет даром.У вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Характерной ее чертой должна быть простота. Если предложат что-то сложное, не соглашайтесь. Завтра труды ваши принесут удовлетворение.Похоже, вам предстоит сыграть роль боксерской груши – можете оказаться между двумя ссорящимися людьми и получите, соответственно, от обоих. Завтра будьте готовы отвечать за свои действия.Скорее всего, вас ожидает довольно напряженный день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Завтра хорошо бы заняться самоанализом, уединившись в уголке с бутылочкой чего-нибудь.Возможно, вы слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг. Завтра на вашем лице будет написано все, о чем вы думаете, так что и скрыть ничего не удастся.Ваши близкие будут на удивление лояльны по отношению к вашим действиям и словам. Пользуйтесь моментом. Завтра может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Присоединяйтесь к ним.Проведите время в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить. Завтра есть опасность выставить себя дураком, причем совершенно добровольно, поэтому на людях лучше не показываться.Окружающих хлебом не корми – дай повлиять на ваше мнение. Ну что же, может, что полезное подскажут... Чем энергичнее вы начнете завтрашний день, тем больше удовольствия он принесет. Пассивность противопоказана.