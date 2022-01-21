Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

Начиная с понедельника, 24 января, сотрудники детских садов будут делать фотографии меню, затем отправлять их родителем детей.Таким способом, родители детей смогут дать оценку качества предлагаемой еды, и даже присоединиться к разработке технологических карт самого меню. Все пожелания и предложения будут рассмотрены и в случае положительного решения будут воплощены в жизнь.Начиная с 2022 года, все харьковские школы и детсады перешли на новые стандарты питания детей. Из рациона питания полностью исчезла колбасная продукция, сократилось количество сахара в блюдах. Вместо этого добавили овощи и фрукты.Например, количество углеводов сократилось на 6%, фактически на 20% увеличилось количество овощей и фруктов в рационе питания детей. Вместе с этим каждый ребенок будет получать рыбу, курицу, телятину. Эти продукты питания будут представлены в школьном меню каждый день.