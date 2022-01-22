Контроль за ценами на сахар, гречку и яйца предвещает дефицит – Кабмин утвердил решение о государственном регулировании цен на ряд социальных продуктов. Чем это может обернуться для харьковчан, разбирался «Вечерний Харьков».

Потребителям грозит дефицит гречки и яиц?

Отмена торговой надбавки на себестоимость не повлияет



Украина перекладывает проблему на плечи бизнеса

Правительство пытается остановить инфляцию, ограничив рост цен путем государственного регулировании на ряд социальных продуктов, среди которых хлеб ржано-пшеничный, батон, мука пшеничная, гречка, сахар, яйца и т.д. Теперь розничная надбавка при их продаже не может превышать 10%, следовательно, гречка может иметь наценку не более девяти гривен с одного килограмма.Однако эксперты считают такой шаг довольно неудачным.В пояснительной записке к постановлению Кабмина сказано, что на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанных с реализацией конечному потребителю.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в последнее время в стране значительно выросли цены на продукты питания, поэтому государство вынуждено реагировать и вводить регуляторные механизмы для ограничения процента надбавки на стоимость социальных продуктов — они будут действовать до конца карантина.Предельные надбавки к оптовым ценам на продукты при разрядной продаже:– гречневая крупа – на 23,8% (+8,9 грн.);– сахар – на 34,9% (+7,3 грн);– пшеничная мука – на 15,4% (+1,96 грн);– макаронные изделия – на 18,4% (+3,72 грн);– молоко пастеризованное 2,5% жирности – на 9,2% (+2,36 грн);– подсолнечное масло – на 48% (+20,25 грн);– яйца куриные категории С1 – на 11,5% (+3,15 грн.);– тушка куриная – на 26,9% (+15,06 грн);– сливочное масло 72,5 % жирности – на 12,3% (+5,46 грн).Постановление не имеет под собой ни серьезного обоснования, полагают экономисты.Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак считает такой шаг правительства довольно неудачным.– Примеры и Украины, и других стран мира показывают, что такие решения или не работают вообще (просто кто-то кому-то начинает давать взятки, чтобы закрывали глаза), или, что значительно хуже, если действительно их придерживаться, приводят к дефициту продуктов, цены на которые регулируются, созданию теневого рынка по заоблачным ценам, снижению уплаты налогов в бюджет и невыгодности производства этих товаров и инвестиций в их производство, – отмечает эксперт.Кстати, о возможном дефиците социальных продуктов уже заявили в одной из крупнейших торговых сетей Украины. Там опасаются, что госрегулирование цен приведет к тому, что некоторые товары просто исчезнут с полок супермаркетов.«Постановление не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни, тем более, перспектив эффективной реализации. Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования, – сообщается на странице сети в Facebook. – Данная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, а потому выглядит как инструмент лоббирования. Уже на данном этапе постановление в срочном порядке требует дополнительных разъяснений и уточнений как по механике внедрения, так и по порядку ценообразования. В принципе, принятие и реализация нормообразующих постановлений в «новогоднюю ночь», просто поставив весь ритейл перед фактом и априори ограничив ему право для конструктивного диалога и участия, мягко скажем, далек от демократической процедуры».По словам представителей сети, цены на продукты растут из-за роста цен на энергоносители, а именно на газ. Причем эта тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться.Отмечается, что разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования нужно с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя. Включать в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны.Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что механизм госрегулирования цен в том виде, в котором его сегодня пытаются внедрить, действовал в Украине с 1996 до 2017 года.– При этом Закон о «Ценах и ценообразовании» никто не отменял. Единственное, что отменили – Постановление 1548, которое регламентировало перечень товаров и величину граничной надбавки, – напомнил Олег Пендзин.Однако отмена торговой надбавки никоим образом не повлияет на фактическую себестоимость, подчеркивает эксперт.– Просто нужно понимать, что на том же заседании Кабмина правительство приняло постановление, которым обязывает газодобывающие компании в период действия карантина реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине, по льготной цене для предприятий, которые производят социально значимые продукты питания. Постановление ограничивает наценку на украинский газ в пределах 24%, – говорит Олег Пендзин. – Таким образом правительство пошло путем ограничения цены энергоносителей, в том числе на газ, для предприятий, которые производят социальную продукцию. Возможно, это даст определенный результат и, возможно, мы увидим какое-то небольшое сдерживание цен.По словам Олега Пендзина, сегодня крупные страны страны достаточно активно пытаются удешевить продукты питания для собственного населения, правда, не такими методами, как Украина.– Европейцы в этом году вводят нулевую ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания. Она и так у них была от 5% до 7%, при том что промышленная группа – 20% ПДВ. Таким образом они пытаются удешевить продукты для всех категорий граждан, – рассказывает Олег Пендзин. – Американцы идут иным путем – бесплатно раздают продукты питания малообеспеченнным. Общий бюджет программы – порядка 80 миллиардов долларов. Это почти половина украинского ВВП.Тогда как весь мир сегодня борется с высокими ценами и снижает их для собственных потребителей за счет бюджетных средств, красивые предложения относительно борьбы с ростом цен в Украине, как правило, ограничиваются тем, что все проблемы правительство перекладывает на плечи бизнеса.– Еще один очень яркий пример – Швеция из своего государственного бюджета выделила 672 миллиона долларов, чтобы удешевить энергоносители для своей перерабатывающей промышленности. Причем для всей. Мы же, еще раз повторюсь, переложили всю тяжесть на шею бизнеса – либо ритейла, где ввели торговую надбавку, либо организаций, добывающих природный газ, – говорит Олег Пендзин.По его мнению, правительству придется изыскивать дополнительные бюджетные средства, чтобы параллельно с программой субсидий на жилищно-коммунальные услуги внедрять для малообеспеченных субсидии на продукты.– В противном случае мы с вами окажемся в ситуации, когда люди просто будут голодать, поскольку денег на продукты им не хватит, – поделился с «Вечерним Харьковом» Олег Пендзин.