Брат и невестка жили с мамой в селе. Год назад они переехали, но из дома не выписались и добровольно не хотят этого делать. Как их выписать без документов, чтобы мама могла оформить субсидию, если мы не знаем их точного адреса? Маме 80 лет, она инвалид. Надежда

Сегодня законодательство Украины предусматривает два варианта снятия с регистрации места жительства человека по определенному адресу – на основании судебного решения или в добровольном порядке, разъяснили в Центре по оказанию вторичной правовой помощи.Согласно части 1 статьи 391 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества вправе потребовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.Также Гражданским кодексом предусмотрено, что член семьи собственника жилья теряет право на пользование этим жильем в случае его отсутствия без уважительных причин более одного года, если иное не установлено договоренностью между ним и собственником жилья или законом.Однако следует помнить одну важную вещь: если человек является совладельцем жилого помещения, то снять его с регистрации места жительства в судебном порядке невозможно.В подобных правоотношениях составляется практика решения вопроса в судебном порядке, а именно признание лиц утратившими право пользования жильем по соответствующему адресу. Для этого нужно подтвердить факт их отсутствия по месту регистрации. Как правило, это обычный акт непроживания, составленный в свободной форме, в котором соседи отмечают, что такой-то человек не живет в соответствующем помещении. Акт, как правило, удостоверяется печатью компании, осуществляющей управление зданием (ОСМД, ЖЭКом, квартальным комитетом и т.п.).Также одним из документов для судебного иска, подтверждающих факт регистрации лица в помещении, является справка о составе семьи.На основании двух вышеуказанных документов суд вынесет решение о признании лица утратившим право пользования жильем, которое будет служить основанием для снятия с регистрации места жительства, или, иначе говоря, выписки.